Во время протестов в Беларуси были убиты пять человек, - правозащитники

17 августа, 2020, 18:12

Во время протестов в Беларуси минимум пять человек были убиты и семь находились в критическом состоянии в реанимации, говорится в отчете образовательно-общественного объединения "Звяно"

Об этом сообщает Радио Свобода .

Отчет посвящен нарушением прав митингующих в Беларуси в период с пятницы, 7, по пятницу, 14 августа.

По информации волонтеров "Звяны", в минских больницах находятся 120 человек и было опрошено 30 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести.

Однако, официально власти сообщили лишь об одном погибшем в Минске на Пушкинской - Александре Тарайковском.

По словам главы совета Звяны Татьяны Хацуры-Яворской, 25-летнему Александру Вихору , который умер в Гомеле, было отказано в медицинской помощи.

В этом случае, как и в случае со смертью Тарайковского, расследование не проводилось и в судебно-медицинской экспертизе было отказано.

Правозащитники заявили, что в их распоряжении есть свидетельства людей, которые были госпитализированы со сломанными ребрами, руками, травмами глаз и другими травмами, которые требуют немедленной медицинской помощи. По словам пострадавших, медицинская помощь была оказана через 6-12 часов после травмы, некоторым - только после потери сознания.

Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".

Кроме того, он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "розберетися" с противниками действующей власти