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Espreso.tvОбществоВеликобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси

Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси


фото: reuters
Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследования серьезных нарушений во время выборов и репрессий, которые следовали за ними

Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты", - заявил министр.

"Мы срочно нуждаемся независимого расследования через ОБСЕ недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, а также ужасных репрессий, последовавших за выборами", - говорится в заявлении.

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По словам Рааба, Великобритания работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти.

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

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