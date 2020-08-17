Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси
Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
"Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты", - заявил министр.
"Мы срочно нуждаемся независимого расследования через ОБСЕ недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, а также ужасных репрессий, последовавших за выборами", - говорится в заявлении.
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По словам Рааба, Великобритания работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти.
- Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
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