Важнейший поединок в тренерской карьере, - тренер "Шахтера" Каштру о матче с "Интером"
Об этом сообщает marca.com.
Португальский специалист уверен, что сейчас "Шахтер" представляет не только Донецк, но и всю Украину.
"Самый важный поединок в тренерской карьере? Да, согласен, но когда я тренировал "Порту", мы играли с"Севильей" в Лиге Европы в 2014 году. Но, в целом да, это самая важная игра в моей карьере. Мы никогда не чувствуем себя неполноценными. "Шахтер" сыграл 11 матчей в еврокубках, дома проиграл только два - "Манчестер Сити" и "Аталанте". Далеко от дома мы не проиграли ни одной встречи. Тяжело играть не в своем городе. Сейчас мы представляем не только Донецк, но, я думаю, и всю Украину ", - сказал Каштру.
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Сегодня, 17 августа, в полуфинале Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера". Начало в 22:00.
- 17 августа сообщалось, что главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте считает, что "Шахтер" - талантливая команда .
- 16 августа в полуфинале Лиги Европы испанский "Севилья" победила английский "Манчестер Юнайтед" .
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