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Espreso.tvОбществоВ Винницкой области в психоневрологическом интернате вспышка коронавируса: инфицировано 6 человек

В Винницкой области в психоневрологическом интернате вспышка коронавируса: инфицировано 6 человек


фото: slovoidilo
В Яришевском психоневрологическом доме-интернате произошла вспышка COVID-19: заболевание выявлено у работницы и пяти пациентов

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной государственной администрации (ОГА) в Facebook .

Заместитель главы ОГА Наталья Заболотная отметила, что первый случай заболевания коронавирусом в доме-интернате установлено 12 августа у санитарки, которая была контактным лицом и с 5 августа находилась на больничном.

"Сейчас уже проведено тестирование 41 лицу контактным работникам и клиентам (6 работников и 35 клиентов заведения). Заболевание подтвердилось у 1 работника - младшая медицинская сестра (санитарка) и 5 клиентов заведения", - сообщила Заболотная.

По ее словам, подопечных заведения, больных COVID-19 госпитализировали для усиленного контроля за состоянием их здоровья. На данный момент они чувствуют себя удовлетворительно. Еще у 44 работников отобраны биоматериалы для анализов на ПЦР.

Сейчас в доме-интернате усилен режим карантинных мероприятий. Больная сотрудница заведения находится дома на самоизоляции, состояние ее здоровья удовлетворительное.

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