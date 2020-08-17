В Сомали террористы захватили отель, более десяти погибших
Об этом сообщает агентство АFP .
Сначала у отеля, популярного среди столичной элиты, взорвалась начиненная взрывчаткой машина, после чего группа вооруженных лиц ворвалась внутрь здания и захватила заложников.
По данным местных СМИ, захватчики забаррикадировались на пятом этаже отеля вместе с заложниками, завязалась перестрелка между ними и прибывшим спецназом.
В результате были убиты все захватчики. Жертвой нападения, среди других постояльцев, стал высокопоставленный сотрудник министерства информации Сомали.
"Количество пострадавших может возрасти, поскольку ранены продолжают поступать", - информировал врач одной больниц Могадишо.
Власти африканской республики обвиняют в том, что произошло исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
Читайте также
-
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам