В Сомали террористы захватили отель, более десяти погибших

17 августа, 2020, 10:18

В столице Сомали Могадишо по меньшей мере десять человек погибли и более 30 получили ранения в результате нападения террористов на отель Elite Hotel

Об этом сообщает агентство АFP .

Сначала у отеля, популярного среди столичной элиты, взорвалась начиненная взрывчаткой машина, после чего группа вооруженных лиц ворвалась внутрь здания и захватила заложников.

По данным местных СМИ, захватчики забаррикадировались на пятом этаже отеля вместе с заложниками, завязалась перестрелка между ними и прибывшим спецназом.

В результате были убиты все захватчики. Жертвой нападения, среди других постояльцев, стал высокопоставленный сотрудник министерства информации Сомали.

"Количество пострадавших может возрасти, поскольку ранены продолжают поступать", - информировал врач одной больниц Могадишо.

Власти африканской республики обвиняют в том, что произошло исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб".

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