 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ СБУ подтвердили, что причиной обысков в Закарпатской ОГА стали злоупотребления при закупке медсредств

В СБУ подтвердили, что причиной обысков в Закарпатской ОГА стали злоупотребления при закупке медсредств

По данным следствия, к схеме причастны бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Сотрудники СБУ задокументировали многомиллионную сделку с государственными средствами при закупке средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Закарпатской области.

"По данным следствия, к схеме причастны бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации. Весной этого года они провели тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Победу в торгах на 30 миллионов гривен получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что часть средств участники сделки якобы присвоили через завышение реальной рыночной стоимости поставленной продукции.

Инициированная СБУ проверка также показала, что закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производителя не установлено.

По факту растраты бюджетных средств начато производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас о подозрениях сообщено одном из экс-чиновникив и действующему чиновнику Департамента здравоохранения ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика", -добавила в ведомстве.

  • Напомним, 17 августа СБУ пришла с обысками к Закарпатской ОГА.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

17 августа, 2020 понедельник

16 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать