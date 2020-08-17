В СБУ подтвердили, что причиной обысков в Закарпатской ОГА стали злоупотребления при закупке медсредств

17 августа, 2020, 13:48

По данным следствия, к схеме причастны бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Сотрудники СБУ задокументировали многомиллионную сделку с государственными средствами при закупке средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Закарпатской области.

"По данным следствия, к схеме причастны бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации. Весной этого года они провели тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Победу в торгах на 30 миллионов гривен получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что часть средств участники сделки якобы присвоили через завышение реальной рыночной стоимости поставленной продукции.

Инициированная СБУ проверка также показала, что закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производителя не установлено.

По факту растраты бюджетных средств начато производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас о подозрениях сообщено одном из экс-чиновникив и действующему чиновнику Департамента здравоохранения ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика", -добавила в ведомстве.

Напомним, 17 августа СБУ пришла с обысками к Закарпатской ОГА.

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