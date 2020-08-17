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Espreso.tvЭкономикаВ "Дии" и не только: Минцифры рассказала о платформах с сервиса подписания документе электронной подписью и его проверки

В "Дии" и не только: Минцифры рассказала о платформах с сервиса подписания документе электронной подписью и его проверки


фото: ukrinform
В Минцифры сообщили, что пока услуга по подписанию документов электронной подписью доступна на четырех платформах министерства

Об этом сообщила пресс-служба Министерста цифровой трансформации в Telegram .

"Сервис по подписанию документов электронной подписью и его проверки доступен на четырех платформах", - написали в Минцифры.

В частности, такой сервис доступен на сайте Интегрированной системы электронной идентификации (ИСЕИ) .

"Для всех владельцев информационно-телекоммуникационных систем - государства и бизнеса - это возможность обеспечить удобную и безопасную электронную идентификацию и аутентификацию граждан любым доступным способом", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, услугу по подписанию документов электронной подписью можно получить на сайте Центрального удостоверяющего органа . Так, на сайте ЦЗО владельцы электронных подписей могут подписать документ односторонне, создать несколько подписей последовательно, а также проверить силу электронных подписей.

На портале "Дия" электронной подписи можно использовать как для авторизации на портале и полученные государственных услуг онлайн. При необходимости пользователь может проверить е-подпись и создать его на документе без обязательной авторизации.

Эту услугу можно получить на сайте кввалификованого поставщика электронных услуг "Действие". Отмечается, что на сайте можно заказать квалифицированный сертификат электронной подписи онлайн и получить его в одном из пунктов обслуживаний. Новый сертификат можно получить онлайн на основе действующего или сформировать заявление для изменения статуса квалифицированного сертификата.

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