В Праге тысячи людей вышли на акцию поддержки белорусов
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Активисты принесли с собой белорусскую символику и цветы, скандировали "Жыве Беларусь", "Свобода" и другие лозунги в поддержку протестующих против режима Александра Лукашенко.
"То, что сейчас происходит в Беларуси, чрезвычайно важно для Украины, по моему мнению. И возможно сами белорусы сейчас не способны оценить нашу поддержку, для них мы часто" майданутых ", ведь пропаганда делает свое дело. Но главное, что они начали просыпаться , это хорошо. У них еще длинный и очень сложный путь впереди, надо их в этом поддерживать ", - сказала украинка Иванка Илиенко, которая пришла на акцию с флагом Украины.
Активисты призвали власти Чехии и ЕС к срочным переговоров на высшем уровне против насилия и фальсификации выборов в Беларуси. Организаторы акции также напомнили о возможной военной угрозе со стороны России.
"К сожалению, Беларусь очень близко к властным интересов Путина. Есть риск того, что мы называем" Украина-2 ". Мы не хотим больше повторения Восточной Украины. Свободный мир, в частности ЕС, членом которого является Чехия, должен встать на сторону белорусов , которые хотят свободы и демократии. Мы и в дальнейшем будем требовать, чтобы Чехия способствовала внедрению санкций ", - заявили активисты.
- Напомним, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал ЕС поддержать протест белорусского народа.
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