В Одессе усилили карантин: запрещена деятельность хостелов и ограничена работа кафе и ресторанов

17 августа, 2020, 15:46

В Одессе с сегодняшнего дня, 17 августа, усилили карантинные меры в связи с ростом инфицированных коронавирусом

Соответствующее решение приняли на заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает Первый городской.

"С 17 августа в общественных зданиях люди должны быть в масках или респираторах, разрешено проводить массовые мероприятия из расчета не более чем один человек на пять квадратных метров, наполняемость кинотеатров должна быть не более чем на 50%, а количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать количество мест для сидения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе запретили посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, деятельность хостелов, работу развлекательных заведений и предприятий общественного питания с 24:00 до 7:00, а также проведение массовых мероприятий в заведениях общественного питания для 20 и более человек.

По состоянию на 17 августа Киев и 10 областей не могут смягчить карантин .

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