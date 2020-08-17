В Норвегии по подозрению в шпионаже задержали гражданина, который встретился с российским разведчиком в ресторане

17 августа, 2020, 18:54

Работника компании-технического консультанта по нефти, газа и возобновляемой энергетике задержали после посиделок с российским агентом в ресторане

Об этом сообщает Washington Post.

По сообщению разведки Норвегии, гражданин страны был арестован после якобы встречи с российским разведчиком в ресторане в Осло.

Мужчина был арестован в субботу после передачи информации. В разведке заявили, что действия задержанного "могут повредить фундаментальным национальным интересам".

Служба безопасности полиции Норвегии не идентифицировала арестованного. "Мужчина 50 лет встречался" с тем, кого считают, российским разведчиком ", - заявила прокурор разведывательного ведомства Линия Ниволл Нигаард.

Служба безопасности заявила, что гражданин подозревается в нарушении норвежского закона, который предусматривает максимальный срок заключения в 15 лет.

"Мы считаем, что благодаря своей работе он получил доступ к информации, которая интересует иностранную страну", - заявила журналистам Ниволл Нигаард.

Норвежские СМИ заявили, что дело касается промышленного шпионажа. Позже норвежское DNV GL подтвердило, что подозреваемый работает в этой компании. DNV GL является крупнейшим техническим консультантом в мировой отрасли возобновляемой энергетики, нефти и газа.

Суд над задержанным будет закрытым. О подозреваемом в шпионаже предупредили премьер-министра Норвегии Эрну Солберг.

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