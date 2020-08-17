В Минске протестующие остановились в парке возле изолятора на Окрестина

17 августа, 2020, 22:41

В Минске протестующие пришли в парк у изолятора временного содержания на улице Окрестина

Об этом сообщает TUT.BY.

Волонтеры выстроились цепью, чтобы колонна не прошла дальше ограждения.

Участники акции остановились и скандируют: «Свободу!», «Трибунал». Волонтеры просят успокоиться, потому что «задержанным будет еще хуже». Перед этим волонтеры натянули ленты, за которые попросили не заходить митингующих, чтобы не обострять ситуацию.

«Пожалуйста, не идите туда, потому что там приехало очень много автозаков. Это военный объект, будут стрелять. Нужна провокация для того, чтобы применить оружие. Пожалуйста, не идите туда », - цитирует слова одного из волонтеров" Медиазона ".

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