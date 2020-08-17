В Минске протестующие остановились в парке возле изолятора на Окрестина
Об этом сообщает TUT.BY.
Волонтеры выстроились цепью, чтобы колонна не прошла дальше ограждения.
Участники акции остановились и скандируют: «Свободу!», «Трибунал». Волонтеры просят успокоиться, потому что «задержанным будет еще хуже». Перед этим волонтеры натянули ленты, за которые попросили не заходить митингующих, чтобы не обострять ситуацию.
«Пожалуйста, не идите туда, потому что там приехало очень много автозаков. Это военный объект, будут стрелять. Нужна провокация для того, чтобы применить оружие. Пожалуйста, не идите туда », - цитирует слова одного из волонтеров" Медиазона ".
Читайте также: "Выпускай!" В Минске несколько тысяч человек собрались у СИЗО, требуют отпустить политзаключенных
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-