В Мариуполе 19-летняя девушка хотела продать своего младенца, чтобы купить квартиру и автомобиль

17 августа, 2020, 20:00

Полиция в Мариуполе задержала 19-летнюю девушку, которая пыталась продать за 400 тыс. грн собственного новорожденного ребенка

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Досудебное расследование установило, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение двух месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 "оценила" в 400 000 грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили безработную жительницу Мариуполя во время совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении денежных средств от "покупателя". Сейчас младенец передано под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении и избрания ей меры пресечения.

Разоблачена женщина, которая пыталась продать за 400 000 грн собственного новорожденного ребенка Прокуратурой Донецкой области совместно ... Опубликовано Прокуратура Донецкой области Понедельник, 17 августа 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb