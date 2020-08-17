В Киеве зафиксировано более 100 случаев COVID-19 за минувшие сутки

17 августа, 2020, 10:23

В столице 10 642 подтвержденных случая COVID-19

Об этом написал мэр Киева в Telegram.

В 104 киевлян подтвердили коронавирус прошедшие сутки.

Один человек умер. Всего умерло 154 киевлян.

Заболели: 44 женщины в возрасте (20 - 71 г.), 53 человека в возрасте (21 - 84 г.), 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика (9 - 16 лет). Среди них - четверо медиков.



В больницы были госпитализированы 21 пациента.