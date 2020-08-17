 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве зафиксировано более 100 случаев COVID-19 за минувшие сутки

В Киеве зафиксировано более 100 случаев COVID-19 за минувшие сутки

В столице 10 642 подтвержденных случая COVID-19

Об этом написал мэр Киева в Telegram.

В 104 киевлян подтвердили коронавирус прошедшие сутки.

Один человек умер. Всего умерло 154 киевлян.

Заболели: 44 женщины в возрасте (20 - 71 г.), 53 человека в возрасте (21 - 84 г.), 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика (9 - 16 лет). Среди них - четверо медиков.

В больницы были госпитализированы 21 пациента.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

17 августа, 2020 понедельник

16 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать