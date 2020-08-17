В Киеве зафиксировано более 100 случаев COVID-19 за минувшие сутки
17 августа, 2020, 10:23
Заболели: 44 женщины в возрасте (20 - 71 г.), 53 человека в возрасте (21 - 84 г.), 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика (9 - 16 лет). Среди них - четверо медиков.
В столице 10 642 подтвержденных случая COVID-19
Об этом написал мэр Киева в Telegram.
В 104 киевлян подтвердили коронавирус прошедшие сутки.
Один человек умер. Всего умерло 154 киевлян.
Заболели: 44 женщины в возрасте (20 - 71 г.), 53 человека в возрасте (21 - 84 г.), 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика (9 - 16 лет). Среди них - четверо медиков.
В больницы были госпитализированы 21 пациента.
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