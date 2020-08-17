В Киеве на Оболони трое иностранцев избили таксиста

17 августа, 2020, 21:27

Столичные следователи сообщили трем иностранцам о подозрении за избиение таксиста на Оболони

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на улице Рокоссовского неизвестные избивают водителя авто. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и врачи", - говорится в сообщении.

Правоохранители, пообщавшись с потерпевшим, установили, что между ним и тремя неизвестными возник дорожный конфликт из-за вопроса первоочередности проезда, и незнакомцы начали преследовать таксиста, а когда догнали, разбили стекло авто и избили его, затем - забрали сумку с документами и деньгами и скрылись.

Водителя такси с множественными телесными повреждениями, в том числе переломом пальца руки, госпитализировали в больницу. Правоохранители в течение часа разыскали злоумышленников и задержали. Ими оказались иностранцы, 1977, 1985 и 1988 рождения.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

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