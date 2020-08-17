В Киеве лоб в лоб столкнулись Renault и Porsche, образовался затор на Парковой Аллее
17 августа, 2020, 16:14
17 августа на Парковой Аллее лоб в лоб столкнулись Renault Megan и Porsche 911 Carrera 4S. Сейчас решается вопрос о госпитализации водителей
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В столице на Парковой Аллее лоб в лоб столкнулись Renault Megan и Porsche 911 Carrera 4S.
По данным патрульных, по непонятным точно причинам водитель автомобиля Porsche не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault.
На месте происшествия работает патрульная полиция и медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации водителей.
В результате ДТП образовалась большая пробка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-