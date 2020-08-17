В Киеве лоб в лоб столкнулись Renault и Porsche, образовался затор на Парковой Аллее

17 августа, 2020, 16:14

17 августа на Парковой Аллее лоб в лоб столкнулись Renault Megan и Porsche 911 Carrera 4S. Сейчас решается вопрос о госпитализации водителей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В столице на Парковой Аллее лоб в лоб столкнулись Renault Megan и Porsche 911 Carrera 4S.

По данным патрульных, по непонятным точно причинам водитель автомобиля Porsche не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault.

На месте происшествия работает патрульная полиция и медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации водителей.

В результате ДТП образовалась большая пробка.

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