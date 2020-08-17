В Киеве ко Дню Независимости установят самый большой флаг Украины - Кличко

17 августа, 2020, 16:08

17 августа мэр Киева Виталий Кличко поделился видео работ по установке самого высокого флагштока с государственным флагом в стране

Об этом Виталий Кличко рассказал в видеообращении на Facebook.

Мэр города записал видеообращение рядом с Родиной Матерью на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Друзья! Неделя остался к большим праздникам для украинцев - Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости. Утром наведался на стройплощадку, где устанавливают самый главный Флаг Украины. Работы активно продолжаются. Уже привезли конструкции. Накануне Дня Государственного Флага мы откроем мемориал", - заявил мэр.

"Установят флаг на киевских холмах, где открывается удивительный вид на наш город. И весь Киев будет видеть главный Флаг нашего государства", - подчеркнул Виталий Кличко.

По словам Кличко, самый высокий флагшток государства монтируют на средства меценатов.

Высота мачты (флагштока) - почти 90 метров, полотнище флага размером 16 на 24 метра. Поднять главный флаг планируют 23 августа, в День Государственного Флага.

Отметим, сейчас самым высоким флагом Украины считается установленный в 2018 году в Днепре. Полотнище знамени весит 23 кг, а высота мачты (флагштока) составляет 72 метра.

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