В Киеве ко Дню Независимости установят самый большой флаг Украины - Кличко
Об этом Виталий Кличко рассказал в видеообращении на Facebook.
Мэр города записал видеообращение рядом с Родиной Матерью на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
"Друзья! Неделя остался к большим праздникам для украинцев - Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости. Утром наведался на стройплощадку, где устанавливают самый главный Флаг Украины. Работы активно продолжаются. Уже привезли конструкции. Накануне Дня Государственного Флага мы откроем мемориал", - заявил мэр.
"Установят флаг на киевских холмах, где открывается удивительный вид на наш город. И весь Киев будет видеть главный Флаг нашего государства", - подчеркнул Виталий Кличко.
По словам Кличко, самый высокий флагшток государства монтируют на средства меценатов.
Высота мачты (флагштока) - почти 90 метров, полотнище флага размером 16 на 24 метра. Поднять главный флаг планируют 23 августа, в День Государственного Флага.
- Отметим, сейчас самым высоким флагом Украины считается установленный в 2018 году в Днепре. Полотнище знамени весит 23 кг, а высота мачты (флагштока) составляет 72 метра.
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