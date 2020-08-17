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Espreso.tvОбществоВ Харькове бандиты притворялись полицейскими и требовали деньги от наркозависимых, задержан уголовник "Борода"

В Харькове бандиты притворялись полицейскими и требовали деньги от наркозависимых, задержан уголовник "Борода"


фото: gp.gov.ua
Харьковская прокуратура сообщила о подозрении группе людей, возглавляемых криминальным авторитетом "Бородой", которая требовала деньги у наркозависимых

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что криминальный авторитет г. Харькова координировал преступную деятельность группы лиц, которые требовали денежные средства с наркозависимых граждан ", - говорится в сообщении.

Мужчины представлялись полицейскими и делали засады на покупателей наркотиков в местах "закладок".

Они нападали на покупателей наркотических веществ в форме и требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

"Поскольку потерпевшие не имели при себе необходимой суммы средств, они обращались к своим близким родственникам. К моменту получения денег злоумышленники удерживали своих жертв в гаражном помещении", - подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что одной из своих жертв члены группы назначали цену в $ 5 тыс. за освобождение. Поскольку пострадавший таких денег не имел, его родственники встретились с доверенным лицом криминального авторитета "Бороды", которое предложило предоставить 100 тыс. грн в обмен на передачу в собственность квартиры. Когда же мать пострадавшего отказалась от указанного "соглашения", ей предложили предоставить заем на указанную сумму. Пострадавшего отпустили на свободу только после подписания указанного договора.

В ходе проведенных обысков изъяты электрошокеры, наркотические средства, мобильные телефоны, компьютеры и видеорегистраторы. По адресу проживания криминального авторитета также изъяты наркотические средства, холодное и огнестрельное оружие и крупную сумму наличных в разной валюте.

По предварительным данным, сумма средств, которые требовали у потерпевших, составляет около 13 тыс.

Сейчас криминальный авторитет задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по факту задержания человека, совершенного с целью эксплуатации, с использованием принуждения, материальной или иной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния (ч. 1 ст. 149 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пяти членам организованной группы сообщено о подозрении по факту требования передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и разглашение сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Согласно ч. 1 ст. 149 УК Украины, задержанному криминальному авторитету грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Пяти членам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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