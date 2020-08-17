В Дарницком районе Киева столкнулись Lexus и Lada, есть пострадавший
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Дарницком районе столицы на улице Елизаветы Чавдар произошло лобовое столкновение автомобилей Lexus и Lada.
По данным полиции, автомобиль Lada двигался по улице Чавдар и вдруг с поворота на большой скорости вилетел на встречную автомобиль Lexus, произошло столкновение. Lada отбросило более чем на 5 метров.
По данным свидетелей, водитель автомобиля Lexus пытался скрыться с места аварии, но его остановили очевидцы. Свидетели утверждают, что от водителя было слышно запах алкоголя.
Водитель Lada госпиталиирован в больницу. Полиция вызвала на место аварии следственно-оперативную группу, они должны установить все причины ДТП.
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