В Дарницком районе Киева столкнулись Lexus и Lada, есть пострадавший

17 августа, 2020, 17:53

На улице Елизаветы Чавдар в Дарницком районе Киева лоб в лоб столкнулись Lexus и Lada. Водителя Lada госпитализировали в больницу

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Дарницком районе столицы на улице Елизаветы Чавдар произошло лобовое столкновение автомобилей Lexus и Lada.

По данным полиции, автомобиль Lada двигался по улице Чавдар и вдруг с поворота на большой скорости вилетел на встречную автомобиль Lexus, произошло столкновение. Lada отбросило более чем на 5 метров.

По данным свидетелей, водитель автомобиля Lexus пытался скрыться с места аварии, но его остановили очевидцы. Свидетели утверждают, что от водителя было слышно запах алкоголя.

Водитель Lada госпиталиирован в больницу. Полиция вызвала на место аварии следственно-оперативную группу, они должны установить все причины ДТП.

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