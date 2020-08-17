В Беларуси уволили директора театра, который поддержал протестующих

Об этом сообщает "Радыё Свабода" .

Об увольнении гендиректора Национального академического театра имени Я. Купалы Павла Латушко коллектива сообщил представитель Министерства культуры республики.

Сообщается, что актеры во главе с художественным руководителем театра Николаем Пинигиным и заведующей литературно-драматическим отделом Ольгой Бабковой (всего около 50 человек) пишут заявления об отставке.

По словам Латушко, его уволили по статье 259 Трудового кодекса Беларуси, что "фактически свидетельствует, что увольнение может происходить по инициативе владельца, даже не по вине работника".

Поддержать уволенного Латушко в театр пришли несколько сотен человек, в том числе поэт Владимир Некляев.

Отмечается, что Латушко выступил против насилия МВД Беларуси в отношении митингующих, призвал министра Юрия Караева уйти в отставку и принял участие в Марше Cвободи 16 августа в Минске.

Напомним, 16 августа, десятки тысяч человек вышли на марш " За Свободу " против фальсификаций президентских выборов.

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