В Беларуси МТЗ объявил забастовку, рабочие покидают территорию завода

17 августа, 2020, 10:27

В Беларуси Минский тракторный завод объявил забастовку, рабочие начали покидать территорию предприятия

Как сообщает Onliner , утром состоялась встреча представителей трудовых коллективов с гендиректором в здании заводоуправления.

К визиту люди подготовились и составили обращение, в котором изложили требования.

"Встреча прошла хорошо, мы довольны. Мы передали документ с требованиями руководства, чтобы все было с юридической точки зрения оформлено правильно. Эти требования гендиректор должен передать городской власти. Мы же объявляем забастовку: с сегодняшнего дня и до 7 утра следующего дня. Если по этот срок требования не будут выполнены, мы объявим бессрочную забастовку ", - приводит издание слова работников завода.

Гендиректор завода заверил, что оказывать давление на рабочих не будут. Он пообещал, что сотрудников не будут удерживать на рабочих местах, а проходную откроют.

После этого люди начали покидать территорию завода.

Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

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