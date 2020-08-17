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Espreso.tvОбществоВ Беларуси бастуют сотрудники государственного радио и ТВ: в эфире архивные передачи и музыка

В Беларуси бастуют сотрудники государственного радио и ТВ: в эфире архивные передачи и музыка


фото: reuters
В понедельник, 17 августа, в Беларуси к бастующим присоединились сотрудники Белтелерадиокомпании

По информации TUT.BY , на забастовку вышли режиссеры, операторы, и те, кто на прошлой неделе написал заявление об увольнении.

Сотрудники государственного вещателя требуют от руководителя компании Ивана Эйсмонта признать недействительными результаты выборов президента Беларуси, отправить в отставку главу ЦИК Лидия Ермошина, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ.

По состоянию на утро под документом оставили свои подписи 55 человек из 1,5 тысячи сотрудников.

Telegram канал NEXTA Live сообщает, что в эфире "Беларусь 1" крутят архивные материалы. На канале Беларусь головного мозга сообщается, что эфир на несколько секунд прервалась, а затем начали показывать документальный фильм о Хатынь.

"В какой-то момент камера просто направилась на диван, заиграла музыка, а потом и свет погас. После начали показывать Хатынь", - говорится в сообщении.

По данным Белсат на "Радиё сталица" эфирное время заполнили музыкой.

Ранее стало известно, что Минский тракторный завод объявил забастовку .

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

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