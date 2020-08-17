Украина разорвала договор с Россией о двусторонних торговых представительствах, - Джапаров

17 августа, 2020, 11:39

17 августа на заседании правительства приняли решение о разрыве двустороннего соглашения о торговых представительства между Украиной и Россией с 1992 года

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров рассказала в Facebook.

"Сегодня на внеочередном заседании КМУ было принято решение о прекращении Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которая действовала с октября 1992 года", - отметила дипломат.

По ее словам, соглашение о взаимном учреждении торговых представительств потеряла практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины через российскую агрессию и оккупацию Крыма и современное состояние Украины-российских отношений.

"Такое решение является логическим и последовательным шагом украинского правительства", - отметила заместитель министра Эмине Джапаров.

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