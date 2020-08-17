 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаТурция вводит дополнительный таможенный сбор на украинском "кондитерку": бизнес просит власти вмешаться

Турция вводит дополнительный таможенный сбор на украинском "кондитерку": бизнес просит власти вмешаться

Европейская Бизнес Ассоциация призвала украинские власти не допустить внедрения Турцией дополнительных таможенных сборов в размере 15-20% на украинские кондитерские изделия

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Согласно сообщению, 20 августа вступает в силу указ президента Турции, который  вводит дополнительный таможенный сбор на 115 товаров, в том числе для кондитерской продукции. Так, согласно указу, с 20 августа, для украинского сахаристой и шоколадной продукции дополнительную пошлину составлять 20%, а для мучной - 15%.

"В связи с этим, Европейская Бизнес Ассоциация призывает ответственные органы Украины принять немедленные меры для недопущения поднятия таможенных пошлин Турецкой Республикой на украинскую кондитерскую продукцию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день доступ к рынку Турции для украинских производителей кондитерской продукции и так значительно затруднен в связи с применением Турцией высоких ставок ввозной пошлины и дополнительного тарифа на сельскохозяйственную составляющую.

В то же время, по данным Ассоциации, турецкая продукция попадает на украинский рынок в значительно лучших условиях. Так, уровень ставок ввозной пошлины для турецких кондитерских изделий составляет от 5% до 15%.

"Поэтому решение турецких властей повысить таможенные ставки значительно ухудшает и без того неравные для Украины условия доступа на турецкий рынок и создает неконкурентную среду для украинских производителей", - подчеркнули в Ассоциации.

В пресс-службе добавили, что внедрение дополнительных пошлин турецкой стороной сделает экономически нецелесообразным и фактически полностью заблокирует Украинский кондитерский импорт в Турцию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

17 августа, 2020 понедельник

16 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать