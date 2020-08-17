Турция вводит дополнительный таможенный сбор на украинском "кондитерку": бизнес просит власти вмешаться
Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.
Согласно сообщению, 20 августа вступает в силу указ президента Турции, который вводит дополнительный таможенный сбор на 115 товаров, в том числе для кондитерской продукции. Так, согласно указу, с 20 августа, для украинского сахаристой и шоколадной продукции дополнительную пошлину составлять 20%, а для мучной - 15%.
"В связи с этим, Европейская Бизнес Ассоциация призывает ответственные органы Украины принять немедленные меры для недопущения поднятия таможенных пошлин Турецкой Республикой на украинскую кондитерскую продукцию", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день доступ к рынку Турции для украинских производителей кондитерской продукции и так значительно затруднен в связи с применением Турцией высоких ставок ввозной пошлины и дополнительного тарифа на сельскохозяйственную составляющую.
В то же время, по данным Ассоциации, турецкая продукция попадает на украинский рынок в значительно лучших условиях. Так, уровень ставок ввозной пошлины для турецких кондитерских изделий составляет от 5% до 15%.
"Поэтому решение турецких властей повысить таможенные ставки значительно ухудшает и без того неравные для Украины условия доступа на турецкий рынок и создает неконкурентную среду для украинских производителей", - подчеркнули в Ассоциации.
В пресс-службе добавили, что внедрение дополнительных пошлин турецкой стороной сделает экономически нецелесообразным и фактически полностью заблокирует Украинский кондитерский импорт в Турцию.
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