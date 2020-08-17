Трамп существенно сократил отставание от Байдена, - опрос

17 августа, 2020, 11:48

Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев сократил отставание по популярности от своего главного соперника - демократа Джозефа Байдена на предстоящих президентских выборах

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса службы SSRS по заказу телеканала CNN .

Согласно данным соцопроса, за Байдена и его кандидата на должность вице-президента США Камалу Харрис готовы проголосовать 50% респондентов. В то же время за Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса готовы отдать свои голоса 46% опрошенных.

В начале июня Байден опережал Трампа с результатом 55% против 41%.

Большинство опрошенных - 53% - рассказали, что относятся к будущим президентским выборам "с огромным энтузиазмом".

Отмечается, что в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение для исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 49%, Трампа - 48%.

Как сообщалось, выборы президента США назначены на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джозеф Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

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