Трамп хочет встретиться с Путиным до президентских выборов в США, - NBC
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Сообщается, что американские чиновники изучили возможные время и место для встречи Трампа и Путина, в частности в следующем месяце в Нью-Йорке.
Целью встречи президентов, по словам источников, было бы объявить о прогрессе в достижении нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией.
Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Трамп не просил о встрече с Путиным в США, но он надеется принять у себя российского лидера для подписания нового соглашения о контроле над вооружениями.
Ранее Трамп предложил провести саммит "Группы семи" в ноябре, после президентских выборов в США. Он добавил, что пригласил на встречу президента России Владимира Путина .
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