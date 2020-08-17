Трамп хочет встретиться с Путиным до президентских выборов в США, - NBC

17 августа, 2020, 10:33

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным до выборов, которые состоятся в США в ноябре

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Сообщается, что американские чиновники изучили возможные время и место для встречи Трампа и Путина, в частности в следующем месяце в Нью-Йорке.

Целью встречи президентов, по словам источников, было бы объявить о прогрессе в достижении нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией.

Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Трамп не просил о встрече с Путиным в США, но он надеется принять у себя российского лидера для подписания нового соглашения о контроле над вооружениями.

Ранее Трамп предложил провести саммит "Группы семи" в ноябре, после президентских выборов в США. Он добавил, что пригласил на встречу президента России Владимира Путина .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb