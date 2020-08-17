Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
17 августа, 2020, 20:19
Forbes включил Элину Свитолину в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на Forbes .
Журнал отдал первые девять мест теннисисткам. Свитолина заняла седьмую строчку, за год украинка заработала более $ 6,4 млн.
- Наоми Осака (теннис) - $ 37,4 млн.
- Серена Уильямс (теннис) - $ 36 млн.
- Эшли Барти (теннис) - $ 13,1млн.
- Симона Халеп (теннис) - $ 10,9млн.
- Бьянка Андрееску (теннис) - $ 8,9 млн.
- Гарбине Мугуруса (теннис) - $ 6,6 млн.
- Элина Свитолина (теннис) - $ 6,4 млн (5,4 - призовые, 1 - контракты).
- София Кенин (теннис) - $ 5,8 млн.
- Анжелик Кербер (теннис) - $ 5,3 млн.
- Алекс Морган (футбол) - $ 4,6 млн.
В подсчетах Forbes учитывал прибыль в период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года.
- 7 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина решила отказаться от участия в Открытом чемпионате США .
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