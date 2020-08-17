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Espreso.tvСпортСвитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира


фото: Getty Images
Forbes включил Элину Свитолину в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на Forbes .

Журнал отдал первые девять мест теннисисткам. Свитолина заняла седьмую строчку, за год украинка заработала более $ 6,4 млн.

  1. Наоми Осака (теннис) - $ 37,4 млн.
  2. Серена Уильямс (теннис) - $ 36 млн.
  3. Эшли Барти (теннис) - $ 13,1млн.
  4. Симона Халеп (теннис) - $ 10,9млн.
  5. Бьянка Андрееску (теннис) - $ 8,9 млн.
  6. Гарбине Мугуруса (теннис) - $ 6,6 млн.
  7. Элина Свитолина (теннис) - $ 6,4 млн (5,4 - призовые, 1 - контракты).
  8. София Кенин (теннис) - $ 5,8 млн.
  9. Анжелик Кербер (теннис) - $ 5,3 млн.
  10. Алекс Морган (футбол) - $ 4,6 млн.

В подсчетах Forbes учитывал прибыль в период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года.

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