Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

17 августа, 2020, 20:19

Forbes включил Элину Свитолину в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на Forbes .

Журнал отдал первые девять мест теннисисткам. Свитолина заняла седьмую строчку, за год украинка заработала более $ 6,4 млн.

Наоми Осака (теннис) - $ 37,4 млн. Серена Уильямс (теннис) - $ 36 млн. Эшли Барти (теннис) - $ 13,1млн. Симона Халеп (теннис) - $ 10,9млн. Бьянка Андрееску (теннис) - $ 8,9 млн. Гарбине Мугуруса (теннис) - $ 6,6 млн. Элина Свитолина (теннис) - $ 6,4 млн (5,4 - призовые, 1 - контракты). София Кенин (теннис) - $ 5,8 млн. Анжелик Кербер (теннис) - $ 5,3 млн. Алекс Морган (футбол) - $ 4,6 млн.

В подсчетах Forbes учитывал прибыль в период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года.

7 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина решила отказаться от участия в Открытом чемпионате США .