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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС прошли без обстрелов, однако россияне нарушили перемирие другим образом, - штаб

Сутки в зоне ООС прошли без обстрелов, однако россияне нарушили перемирие другим образом, - штаб

В воскресенье, 16 августа, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"16 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове предоставить достойный отпор на возможные опасные действия врага", - говорится в сообщении.

В то же время российские оккупанты все равно нарушили условия перемирия - прибегли к возведению укреплений в районе оккупированной Ужовка.

"Прошедшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями РФ договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного", - сообщили в штабе ООС.

На протяжении 16 августа боевых потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

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