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Espreso.tvОбществоШмыгаль: Кабмин проверит готовность больниц ко второй волне коронавируса

Шмыгаль: Кабмин проверит готовность больниц ко второй волне коронавируса

Правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовым ко второй волне COVID-19, если она наступит осенью

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время традиционного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни, передает пресс-служба ОПУ.

Глава правительства подчеркнул, что на западе страны среди основных причин распространения вируса - свадьба и религиозные обряды. Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами.

Шмыгаль отметил, что в настоящее время выявлено 114 тыс. нарушений при использовании приложения "Дий дома".

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