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Espreso.tvОбществоСБУ проводит обыски в помещении Закарпатской ОГА

СБУ проводит обыски в помещении Закарпатской ОГА

17 августа СБУ пришла с обысками в Закарпатскую областную государственную администрацию

Об этом сообщает " Укринформ " со ссылкой на Управление СБУ в Закарпатской области.

"Да, сегодня, 17 августа, правоохранители действительно проводят обыски в Закарпатской ОГА. Сейчас продолжаются следственные действия, о деталях будет официально сообщено позже ", - отметили в пресс-службе управления.

В то же время, как заявил блогер Виталий Глагола в Telegram , СБУ якобы вручило подозрения двум чиновникам за закупки 57 тыс. Непригодных к использованию защитных халатов для закарпатских медиков департаментом здравоохранения ОГА.

По его словам, халаты закупались по 480 грн / шт. при рыночной цене в 300 грн. По информации Глаголы, следствие утверждает, что халаты закуплены для медиков без тендера за сутки и по завышенной цене.

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