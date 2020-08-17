С начала действия госпрограммы "5-7-9%" банки выдали кредитов на сумму почти 5 млрд грн, - Минфин

17 августа, 2020, 15:51

По состоянию на 17 августа банки выдали 2198 кредитов на общую сумму 4,9 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, по состоянию на 17 августа 2020, уже выдано 2198 кредитов на общую сумму 4,893 млрд грн.

При этом за прошедшую неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было заключено 207 новых кредитных соглашений на общую сумму 666 млн грн.

Отмечается, что по этой госпрограмме банки рефинансировали 590 млн грн и предоставили 76200000 грн инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал. Также на 50400000 грн увеличился портфель инвестиционных кредитов. Отмечается, что по состоянию на 17 августа он составляет 921, 2 млн грн.

"Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 3,885 миллиарда гривен и выдано инвестиционных кредитов и займов на пополнение оборотного капитала на сумму в 1,007 миллиарда гривен", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках специального антикризисного пакета программы, который был введен правительством на время действия карантина в связи с пандемией COVID-19, предприниматели уже получили займов на сумму 89,9 млн грн.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года.

По состоянию на 20 июля банки выдали более 1,7 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9% ", сообщили в Минфине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb