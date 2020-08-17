С марта правительство не обращало внимания на систему изоляции инфицированных, - экс-заместитель министра об увеличении случаев COVID-19

17 августа, 2020, 20:39

Экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что начиная с марта и до сих пор правительство не должным образом обращало внимание на систему тестирования и изоляции инфицированных коронавирусом

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"За что стоит волноваться? На мой взгляд, за то, что мы в какой-то момент не удержали этот рост (показателей заболеваемости - ред.). Так что еще начиная с марта и до сих пор правительство, к сожалению, не должным образом обращало внимание на систему тестирования выявления изоляции случаев. Это базовая вещь для того, чтобы сдерживать распространение вируса ", - подчеркнул Ковтонюк.

По его словам, большинство европейских стран следовало рекомендациям Европейского центра общественного здоровья.

"Пока у них действовали карантины, они разворачивали мощные системы, которые проявляют максимум случаев, сразу отслеживают все контакты, изолируют все контакты под наблюдением семейных врачей для того, чтобы контролировать хоть малейшие изменения эпидемиологической ситуации", - отметил Ковтонюк.

Экс-заместитель министра отметил, что в Украине случаи инфицирования коронавируса перегоняют возможности системы тестирования.

"Это означает, что в какой-то момент мы можем перестать справляться с контролем над эпидситуацией и придется снова переходить к жесткому карантину", - добавил Ковтонюк.

По состоянию на 17 августа было зафиксировано 1464 новых случая коронавируса , 21 пациент умер, 342 - выздоровели.

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