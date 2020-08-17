Руководство ОБСЕ планирует приехать в Беларусь для встречи с властями и оппозицией
Об этом говорится в заявлении ОБСЕ .
Они уже обратились с официальным запросом к белорусским властям.
"Мы вновь заявляем о своей обеспокоенности по проведению президентских выборов 9 августа 2020 года, которые не могло наблюдать Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, и непропорционального использования силы против мирных протестующих, широких задержаний и пыток и жестокого обращения сил безопасности", - говорится в сообщении.
Представители ОБСЕ планируют встретиться с уполномоченными лицами от власти и оппозиции.
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