Российское посольство в Молдове "заминировали" в четвертый раз за два месяца, его окружили карабинеры

17 августа, 2020, 16:05

В Кишиневе неизвестный отправил на электронную почту посольства России в Молдове сообщение о "заминировании" здания

Об этом сообщает NewsMaker .

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Кишинева Натальи Стати, в понедельник в 9 утра в полицию из российского посольства сообщили о том, что на их электронную почту пришло письмо от неизвестного адресата. В письме неизвестный сообщил, что здание посольства "заминировано".

Карабинеры вскоре окружили территорию вокруг посольства. На место прибыли специализированные службы, оперативные группы полиции, саперы.

Позже стало известно, что сообщение о заложенной бомбе оказалось ложным. Проведя тщательную проверку, саперы не обнаружили никаких подозрительных предметов в доме и вокруг него.

В июне в посольство РФ в Молдове три раза поступали ложные сообщения о минировании. Первое поступило 1 июня. Тогда при проверке территории вокруг посольства саперы обнаружили в 15-20 метрах от здания зеленую сумку, но без следов взрывчатых веществ или устройств. Ложное сообщение в полицию о том, что в здании посольства заложена бомба, поступало и 5 июня. 18 июня неизвестный прислал в посольство России по электронной почте письмо, в котором сообщил о якобы заложенной в здании бомбе. Прибывшие на место саперы не выявили у здания никаких подозрительных объектов.

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