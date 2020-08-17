России также надоела война на Донбассе, - Кравчук
17 августа, 2020, 11:57
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в России хотят, чтобы на Донбассе был мир
Об этом заявил в интервью изданию "Сегодня" .
"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака, Грызлова. Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял к деталям, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война ", - сказал Кравчук.
- Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук допускает возможность более широкого применения русского языка на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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