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Espreso.tvОбщество"Заряжал на борьбу": Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины

"Заряжал на борьбу": Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины


фото: instagram
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении музыканту Кузьме Скрябину (Андрей Кузьменко) звание Героя Украины

Об этом президент сообщил в Telegram .

Зеленский подписал указ о присвоении лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко звание Героя Украины.

"С началом войны Андрей (Андрей Кузьменко - ред.) регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу, - отметил Зеленский.

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