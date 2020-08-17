"Заряжал на борьбу": Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины

17 августа, 2020, 14:11

Об этом президент сообщил в Telegram .

Зеленский подписал указ о присвоении лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко звание Героя Украины.

"С началом войны Андрей (Андрей Кузьменко - ред.) регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу, - отметил Зеленский.

Напомним, 2 февраля 2015 года в Днепропетровской области в ДТП погиб певец Кузьма Скрябин .

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