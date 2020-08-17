"Выпускай!": В Минске несколько тысяч человек собрались у СИЗО, требуют отпустить политзаключенных
17 августа, 2020, 21:46
В Минске несколько тысяч человек собрались у СИЗО № 1 на улице Володарского. Они требуют отпустить задержанных
Об этом сообщает Наша Нива.
Протестующие скандируют "Отпускай!" и "Сергей".
В СИЗО № 1 могут держать Сергея Тихановского - известного блоггера, который хотел баллотироваться в президенты, но с 29 мая находится за решеткой. Его жена Светлана Тихановская приняла участие в выборах президента.
Также в СИЗО может находиться Виктор Бабарыка. После начала президентской кампании его обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Впоследствии колонна отправилась в изолятор на улице Окрестина.
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- Днем 17 августа организаторы протестов в Беларуси обнародовали план действий по освобождению политзаключенных. По плану, в Минске 17 августа вечером протестующие прийти в изолятор временного содержания Окрестино, а в остальных городах - собраться под зданиями власти и требовать признания требований народа.
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