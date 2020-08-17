 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМир"Выпускай!": В Минске несколько тысяч человек собрались у СИЗО, требуют отпустить политзаключенных

"Выпускай!": В Минске несколько тысяч человек собрались у СИЗО, требуют отпустить политзаключенных

В Минске несколько тысяч человек собрались у СИЗО № 1 на улице Володарского. Они требуют отпустить задержанных

Об этом сообщает Наша Нива.

Протестующие скандируют "Отпускай!" и "Сергей".

В СИЗО № 1 могут держать Сергея Тихановского - известного блоггера, который хотел баллотироваться в президенты, но с 29 мая находится за решеткой. Его жена Светлана Тихановская приняла участие в выборах президента.

Также в СИЗО может находиться Виктор Бабарыка. После начала президентской кампании его обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Впоследствии колонна отправилась в изолятор на улице Окрестина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

  • Днем 17 августа организаторы протестов в Беларуси обнародовали план действий по освобождению политзаключенных. По плану, в Минске 17 августа вечером протестующие прийти в изолятор временного содержания Окрестино, а в остальных городах - собраться под зданиями власти и требовать признания требований народа.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать