"Выпускай!": В Минске несколько тысяч человек собрались у СИЗО, требуют отпустить политзаключенных

17 августа, 2020, 21:46

В Минске несколько тысяч человек собрались у СИЗО № 1 на улице Володарского. Они требуют отпустить задержанных

Об этом сообщает Наша Нива.

Протестующие скандируют "Отпускай!" и "Сергей".

В СИЗО № 1 могут держать Сергея Тихановского - известного блоггера, который хотел баллотироваться в президенты, но с 29 мая находится за решеткой. Его жена Светлана Тихановская приняла участие в выборах президента.

Также в СИЗО может находиться Виктор Бабарыка. После начала президентской кампании его обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Впоследствии колонна отправилась в изолятор на улице Окрестина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb