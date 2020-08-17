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Espreso.tvОбщество"Не дождетесь": Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будут проводить

"Не дождетесь": Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будут проводить


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перевыборов в стране не будет

Об этом передает Белта .

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗ, за полгода мы уничтожим все", - сказал Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
  • Лукашенко прилетел в протестующих работников предприятий в Минске на вертолете.

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