"Не дождетесь": Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будут проводить
17 августа, 2020, 11:44
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перевыборов в стране не будет
Об этом передает Белта .
"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗ, за полгода мы уничтожим все", - сказал Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).
- Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
- Лукашенко прилетел в протестующих работников предприятий в Минске на вертолете.
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