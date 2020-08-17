"Наличка на кассе": за две недели работы услуги украинцы сняли почти 4 млн грн наличности в супермаркетах

17 августа, 2020, 16:19

За две недели работы услуги "Наличка на кассе" украинцы сняли почти 3,9 млн грн наличности на кассах супермаркетов

Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка".

"За первые две недели после запуска ПриватБанком услуги "Наличка на кассе" на кассах магазинов национальных торговых сетей Сильпо, Фора и Varus, украинцы сняли через торговые POS-терминалы 3,9 млн грн наличными", - говорится в сообщении.

По словам руководителя направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгения Васильцова, количество пользователей нового сервиса за 14 дней достигло 15 тыс. В среднем украинцы на кассах торговых точек получают наличными 280 грн, при этом, средний чек покупки у пользователей этой услуги составляет 85 грн .

В пресс-службе напомнили, что для того, чтобы снять наличные на кассе магазина, покупателю необходимо оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи составляет 500 грн за одну транзакцию, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции вводом PIN-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.

Напомним, Mastercard с августа запустил возможность снятия наличных на кассах супермаркетов и АЗС при совершении покупки.

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