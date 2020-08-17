"Наказать отдельных лиц": глава МИД Германии сказал, какие санкции готовят против Беларуси
17 августа, 2020, 08:55
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас пояснил, что санкции в отношении Беларуси будут направлены против определенных лиц, причастных к манипуляциям с выборами и насилиям над протестующими
Об этом сообщает Deutsche Welle .
"Речь идет не об экономических санкциях, которые поразили бы прежде всего белорусское население. Мы хотим целенаправленно наказать отдельных лиц, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", - сказал Маас.
Он также добавил, что сейчас готовится соответствующий список.
- Премьер министр Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза поддержать протесты белорусского народа.
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