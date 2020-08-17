"Буду защищать права каждого, независимо от отношения ко мне", - Зеленский о поджоге авто проекта "Схем"

17 августа, 2020, 10:41

Об этом он написал в Telegram.

"Надеюсь, что и правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы" Схемы "", - отметил Зеленский.

Он заявил, что как президент он будет защищать права каждого гражданина, "независимо от его личного отношения ко мне"

"Убежден, что свобода слова - фундамент любой демократической страны. Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования", - добавил Зеленский.

Он добавил, что его деятельность была связана с достаточно острой критикой власти и это создавало коллектива проблемы.

"От неофициальных намеков" ребята, вы дошутитесь "- к прослушиванию, слежка, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания ", - подытожил президент.

В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".