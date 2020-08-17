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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: Зеленский провел закрытое совещание с разведчиками, силовиками и руководителями ряда областей

Протесты в Беларуси: Зеленский провел закрытое совещание с разведчиками, силовиками и руководителями ряда областей

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь

Об этом сообщила пресс-служба Oфиса президента.

"Во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий. Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации и учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации.

  • Напомним, что оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером.

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