Протесты в Беларуси: Зеленский провел закрытое совещание с разведчиками, силовиками и руководителями ряда областей

Об этом сообщила пресс-служба Oфиса президента.

"Во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий. Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации и учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации.

Напомним, что оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb