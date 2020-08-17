Протесты в Беларуси: в СИЗО остаются 122 задержанных, - МВД
17 августа, 2020, 14:38
В белорусских следственных изоляторах еще находятся 122 активиста, задержанных во время протестов против результатов выборов президента
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Там заявили, что завершается работа по освобождению задержанных граждан
По состоянию на 14:00 в СИЗО республики остаются 122 человека.
"Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно", - добавили в пресс-службе.
- В Минске после масштабной акции протеста силовики начали задерживать митингующих, которые возвращались по домам.
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