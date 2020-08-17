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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: в СИЗО остаются 122 задержанных, - МВД

Протесты в Беларуси: в СИЗО остаются 122 задержанных, - МВД


фото: reuters
В белорусских следственных изоляторах еще находятся 122 активиста, задержанных во время протестов против результатов выборов президента

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Там заявили, что завершается работа по освобождению задержанных граждан

По состоянию на 14:00 в СИЗО республики остаются 122 человека.

"Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно", - добавили в пресс-службе.

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