Протесты в Беларуси: в СИЗО остаются 122 задержанных, - МВД

17 августа, 2020, 14:38

В белорусских следственных изоляторах еще находятся 122 активиста, задержанных во время протестов против результатов выборов президента

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Там заявили, что завершается работа по освобождению задержанных граждан

По состоянию на 14:00 в СИЗО республики остаются 122 человека.

"Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно", - добавили в пресс-службе.

В Минске после масштабной акции протеста силовики начали задерживать митингующих, которые возвращались по домам.