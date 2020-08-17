Протесты в Беларуси: Тихановська заявила о готовности стать национальным лидером
Видео обнародовали на Youtube.
Тихановська обратилась к гражданам Беларуси.
"Я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией, тем, какие вы все сильные и светлые. Вы отдали мне свои голоса и я это очень ценю", - сказала она.
Кандидат заявила, что готова стать лидером страны.
"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов" , - заявили Тихановська.
- В ходе крупнейшей в истории Беларуси акции протеста в Минске оппозиционеры выдвинули требования к президенту страны Александра Лукашенко.
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