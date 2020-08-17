Протесты в Беларуси: 158 человек находятся в больницах, - МЗ страны

17 августа, 2020, 18:09

Министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что во время акций протеста погибли два человека, а в больницах находятся 158 человек

Об этом сообщает TUT.BY .

17 августа, в здание МЗ пришли медики. К ним вышел Караник.

По словам министра, во время акций протеста погибли два человека, один из них - в Минске. В больницах находятся 158 человек. У всех состояние здоровья стабильное, некритическое. В изоляторе на Окрестина шесть задержанных, которых осматривают медики.

Напомним, в Минске после масштабной акции протеста силовики начали задерживать митингующих, которые возвращались по домам.

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