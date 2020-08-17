Прослушивание Ткача и поджог авто "Схем": в МВД обещают "объективное расследование"

17 августа, 2020, 21:21

В Министерстве внутренних дел отметили, что расследование факта прослушивания журналиста Ткача и поджога автомобиля проекта журналистских расследований "Схемы" в Броварах будет максимально объективным и открытым для общества

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало в Facebook .

Он отметил, что сегодня, 17 августа, по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова, состоялась встреча с главным редактором киевского бюро Радио Свобода Инной Кузнецовой.

По словам Тракало, во время встречи обсуждаось состояние расследования уголовного производства по факту обнаружения журналистом "Схемы: коррупция в деталях - RFERL" Михаилом Ткачем возможных признаков слежки в его доме.

"Любые формы давления на средства массовой информации являются недопустимыми. Расследование таких дел будет максимально объективным и открытым для общества. Исполнители и, главное, заказчики должны быть привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнул и.о. представителя МВД.

В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".

Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту пожара автомобиля проекта "Схемы".

начала уголовное производство по факту пожара автомобиля проекта "Схемы". Управление государственной охраны отрицает слежку за журналистами проекта "Схемы" в связи с поджогом автомобиля.

отрицает слежку за журналистами проекта "Схемы" в связи с поджогом автомобиля. Впоследствии, появилось видео поджога автомобиля проекта "Схемы", которое принадлежит водителю и члену съемочной группы Борису Мазуру.

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