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Espreso.tvОбществоПрослушивание Ткача и поджог авто "Схем": в МВД обещают "объективное расследование"

Прослушивание Ткача и поджог авто "Схем": в МВД обещают "объективное расследование"


фото: Facebook Iaroslav Trakalo
В Министерстве внутренних дел отметили, что расследование факта прослушивания журналиста Ткача и поджога автомобиля проекта журналистских расследований "Схемы" в Броварах будет максимально объективным и открытым для общества

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало в Facebook .

Он отметил, что сегодня, 17 августа, по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова, состоялась встреча с главным редактором киевского бюро Радио Свобода Инной Кузнецовой.

По словам Тракало, во время встречи обсуждаось состояние расследования уголовного производства по факту обнаружения журналистом "Схемы: коррупция в деталях - RFERL" Михаилом Ткачем возможных признаков слежки в его доме.

"Любые формы давления на средства массовой информации являются недопустимыми. Расследование таких дел будет максимально объективным и открытым для общества. Исполнители и, главное, заказчики должны быть привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнул и.о. представителя МВД.

  • В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".
  • Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту пожара автомобиля проекта "Схемы".
  • Управление государственной охраны отрицает слежку за журналистами проекта "Схемы" в связи с поджогом автомобиля.
  • Впоследствии, появилось видео поджога автомобиля проекта "Схемы", которое принадлежит водителю и члену съемочной группы Борису Мазуру.

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