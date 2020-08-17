Продавец мороженого в Одессе не надел маску и получил 17 тыс. грн штрафа

Об этом сообщает УНИАН .

Суд рассмотрел материалы дела, которые поступили из Шевченковского отделения полиции Одессы. Согласно постановлению, нарушение зафиксировано 30 июня около 20:05 на Аркадийской аллеи. Нарушитель в киоске продавал мороженое без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

Правонарушитель в судебном заседании свою вину не признал. Он заявил, что в тот вечер продал мороженое, не надев защитную маску, только одному человеку, поскольку снял маску из-за того, что отходил за товаром на другую "точку".

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что человек нарушил ограничения, предусмотренные постановление Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Отмечается, что вина гражданина подтверждается протоколом об административном правонарушении, а также видеозаписью, которая прилагается к материалам дела. Таким образом, продавца оштрафовали на 17 тыс. грн.

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