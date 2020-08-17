Предложение взятки в $ 5 млн Холодницкому: Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-министра Злочевского
17 августа, 2020, 14:06
Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бывшего министра экологии Николая Злочевского по делу о попытке дать $ 5 млн взятки руководителям НАБУ и САП
Об этом заявил на брифинге председатель САП Назар Холодницкий, передает РБК-Украина .
"Сегодня избрана мера пресечения (Злочевскому, - ред.) в форме содержания под стражей", - сказал Холодницкий.
- Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому.
- Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в деле о взятке главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому задержаны трое доверенных лиц эксминистр экологии Николая Злочевского.
- 1 июля Злочевского сообщено о подозрении в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере 5 млн долларов.
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Национальное антикоррупционное бюро объявила в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского.
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