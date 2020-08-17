Появилось видео момента поджога автомобиля "Схем"
17 августа, 2020, 20:03
Появилось видео поджога автомобиля проекта "Схемы", которое принадлежит водителю и члену съемочной группы Борису Мазуру
Видео поджога обнародовано на канале проекта "Схемы" в YouTube.
"Схемы" собрали видео из близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента и показали зафиксированный момент поджога.
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- В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".
- Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту пожара автомобиля проекта "Схемы".
- Управление государственной охраны отрицает слежку за журналистами проекту "Схемы" в связи с поджогом автомобиля.
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