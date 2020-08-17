Поджог авто журналистки "Радио Свобода": СБУ задержала бывшего полицейского
17 августа, 2020, 19:34
СБУ задержала во Львове организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода", который произошел в январе этого года
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По версии следствия, поджог организовал бывший сотрудник Национальной полиции.
Оперативники Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали злоумышленника во исполнение решения следственного судьи.
Ему уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27 "Соучастие в преступлении" и ч. 2 ст. 347-1 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста".
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- Напомним, в ночь на 30 января в центре Львова сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.
- В интернет выложили видео поджога автомобиля.
- 6 февраля Нацполиция во Львовской области задержала 19-летнего студента "Львовской политехники" по подозрению относительно поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.
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