Поджог авто журналистки "Радио Свобода": СБУ задержала бывшего полицейского

17 августа, 2020, 19:34

СБУ задержала во Львове организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода", который произошел в январе этого года

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, поджог организовал бывший сотрудник Национальной полиции.

Оперативники Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали злоумышленника во исполнение решения следственного судьи.

Ему уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27 "Соучастие в преступлении" и ч. 2 ст. 347-1 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста".

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