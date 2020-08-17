Перемирие на Донбассе выполняется четвертую неделю, - СНБО
Об этом сообщает пресс-служба СНБО .
В частности течение 16 августа не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
СММ ОБСЕ также не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в ОРДЛО: в течение 16 августа работало 10 патрулей наблюдателей.
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Продолжается мониторинг режима "тишина".
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что украинская сторона выполняет договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.
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