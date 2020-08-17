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Espreso.tvОбществоПеремирие на Донбассе выполняется четвертую неделю, - СНБО

Перемирие на Донбассе выполняется четвертую неделю, - СНБО

Режим прекращения огня на Донбассе с 27 июля в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения несистемные

Об этом сообщает пресс-служба СНБО .

В частности течение 16 августа не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

СММ ОБСЕ также не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в ОРДЛО: в течение 16 августа работало 10 патрулей наблюдателей.

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Продолжается мониторинг режима "тишина".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что украинская сторона выполняет договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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